Κρίσιμη εβδομάδα για ένταξη Ουκρανίας σε ΕΕ: Ξανά στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν

Στο Κίεβο βρίσκεται για δεύτερη φορά η πρόεδρος της Κομισιόν, ενόψει κρίσιμης εβδομάδας για την πορεία της ένταξης της Ουκανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter:

«Με τον πρόεδρο Ζελένσκι θα κάνουμε απολογισμό του κοινού έργου που απαιτείται για την ανοικοδόμηση και της προόδου που σημείωσε η Ουκρανία σχετικά με την ευρωπαϊκή της πορεία» σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами!