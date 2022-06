Επεσε από το ποδήλατο ο Τζο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 79 ετών, έπεσε από το σταματημένο ποδήλατό του σήμερα το πρωί, στο Ντέλαγουερ όπου περνάει το Σαββατοκύριακό του, όμως σηκώθηκε πολύ γρήγορα και διαβεβαίωσε ότι είναι «καλά».

Γύρω στις 9.40 το πρωί, ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατο στο Ρίχομποθ Μπιτς, μια παραλιακή κωμόπολη όπου έχει μια έπαυλη με θέα στον ωκεανό, ο Μπάιντεν έπεσε, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο που είναι διαπιστευμένη στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να σταματήσει για να μιλήσει με περαστικούς και με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν αλλά δυσκολεύτηκε να κατεβάσει το πόδι του από το πετάλι και έπεσε πλαγίως, ενώ το ποδήλατο ήταν ακινητοποιημένο.

Αμέσως τον περικύκλωσαν οι άνδρες της ασφάλειάς του, όμως εκείνος σηκώθηκε πολύ γρήγορα. Όταν τον ρώτησαν πώς αισθάνεται, απάντησε «είμαι καλά». Ο Μπάιντεν φορούσε σορτσάκι, μπλε αθλητικά παπούτσια, ποδηλατικό κράνος και γάντια. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η δημοσιογράφος δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί από την πτώση.

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν μίλησε για περίπου 5 λεπτά με τους περαστικούς και με τους δημοσιογράφους, ανέβηκε ξανά στο ποδήλατο και έφυγε. Στη βόλτα αυτή τον συνόδευε η σύζυγός του Τζιλ, η οποία ωστόσο δεν είδε την πτώση, καθώς είχε συνεχίσει την πορεία της.

Η υγεία όλων των Αμερικανών προέδρων παρακολουθείται στενά, όμως του Μπάιντεν ακόμη περισσότερο, λόγω της ηλικίας του. Τον Νοέμβριο του 2020, ο Μπάιντεν, που είχε εκλεγεί πρόεδρος αλλά δεν είχε αναλάβει ακόμη τα καθήκοντά του, έσπασε το πόδι του ενώ έπαιζε με ένα από τα σκυλιά του, τον Μέιτζορ. Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ο γιατρός του ανέφερε ότι η υγεία του είναι καλή και ότι είναι απόλυτα ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του.

NOW - Biden falls off bike on Delaware ride with Jill.pic.twitter.com/iULl1ieDGS