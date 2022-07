Βαθαίνει το sell-off στον χαλκό, μην τσιμπάτε λέει η S&P Global

Ο χαλκός, το αγαπημένο μέταλλο της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας, γκρεμίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Καθώς αυξάνονται οι φόβοι για παγκόσμια ύφεση, μειώνονται οι προοπτικές για ζήτηση του μετάλλου που χρησιμοποιείται σε οτιδήποτε, από αυτοκίνητα μέχρι σπίτια και iPhone.

Το κόκκινο βιομηχανικό μέταλλο έπεσε κάτω από τα 7.000 δολάρια ανά τόνο για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2020. Η τιμή του έχει βουτήξει 35% από το ιστορικό υψηλό που άγγιξε μόλις πριν από τέσσερις μήνες, όταν οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα περιέπλεκε περαιτέρω την ικανότητα των βιομηχανικών καταναλωτών να αποκτήσουν χαλκό.

Η απότομη πτώση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών ότι η Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης, δεν θα ανακάμψει γρήγορα από τα lockdown λόγω Covid-19, καθώς ανακοινώνει νέα αδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Ανησυχίες υπάρχουν και για το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που επιβαρύνει την οικονομία της Ευρώπης καθώς και για την κλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που απειλεί με ύφεση τη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Ο χαλκός που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) υποχώρησε περισσότερο από 25% φέτος και βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, που οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση.

Shanghai #Copper extends drop in the afternoon, now down 3% to 54,000 yuan per ton.

LME copper is down 2% to $7,026 per ton. pic.twitter.com/r6BxQLzHf9