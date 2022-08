Αρχισαν τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας, καταδικάζουν ΕΕ-ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας άρχισαν σήμερα γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε τομείς γύρω από την Ταϊβάν, ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά το Πεκίνο θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίποινα για την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση.

Δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την Κίνα κοντά στα νησιά Matsu της Ταϊβάν, που βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών της Κίνας, γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα. Οπως μεταδίδει το Reuters κατευθύνθηκαν προς τις ζώνες ασκήσεων Νο.2 και Νο.3 που ανακοινώθηκαν από την Κίνα, σύμφωνα με μια εσωτερική έκθεση ασφαλείας της Ταϊβάν που ήρθε στα χέρια του ειδησεογραφικού πρακτορείου και επιβεβαιώθηκε από πηγή ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε σήμερα την «επιθετική δραστηριότητα» της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για αυτή και χαρακτηρίζοντας «πρόσχημα» από πλευράς Πεκίνου την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊπέι.

Breaking news : #China's military fires #PCL191 multiple guided #missile systems from #Xiamen Island, #Fujian, into the #Taiwan Strait. pic.twitter.com/l5DqgGtvS4