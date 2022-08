Ιστορική αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας

Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 27 ετών έκανε η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) στη συνεδρίασή της την Πέμπτη, παρά τους αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης - πλέον διαμορφώνονται στο 1,75%. Η βρετανική κεντρική τράπεζα έχει πλέον αυξήσει τα επιτόκια έξι φορές από τον Δεκέμβριο. Η στερλίνα υποχωρεί 0,5% μετά την ανακοίνωση της απόφασης, με την ισοτιμία στο 1,207 δολάριο.

Τα μέτρα αποτελούν μέρος μιας ιστορικής αλλαγής από τη διευκολυντική πολιτική που χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του κόστους δανεισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008.

Η BOE ανταποκρίνεται στον ισχυρότερο πληθωρισμό των τελευταίων 40 ετών - πλέον είναι σε πορεία να ξεπεράσει το 13% - και στην κριτική που δέχεται, σύμφωνα με την οποία άφησε να ξεφύγουν από τον έλεγχο οι τιμές μετά το τέλος του lockdown λόγω Covid.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 8-1 to increase #BankRate to 1.75%. Find out more in our #MonetaryPolicyReport: https://t.co/389XbdQZWf pic.twitter.com/OcqtaWjFuX