Βόρεια της Κύπρου στέλνει το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν» ο Ερντογάν

Το νέο γεωτρύπανο που βγάζει σήμερα η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο θα κινηθεί 55 χιλιόμετρα έξω από τις ακτές της Αττάλειας, αποκάλυψε ο Ταγίπ Ερντογάν, σε σημείο δηλαδή που δεν διεκδικεί η Κύπρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το γεωτρύπανο θα κινηθεί "εντός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας", οπότε, όπως ανέφερε "δεν θα χρειαστούμε άδεια από κανέναν". Ειδικότερα, όπως αναφέρει και σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter, το γεωτρύπανο θα κινηθεί στο κοίτασμα Yörükler-1.

Abdülhamid Han Gemimizi ya Allah, bismillah diyerek Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurladık.



Milletimizin duası, Abdülhamid Han Sondaj Gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. 🇹🇷 pic.twitter.com/Q1laRafn4Y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Δείτε τον χάρτη των ερευνων (Καθημερινή)

Η Navtex

Tο γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» θα πραγματοποιεί έρευνες έως τις 7 Οκτωβρίου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E



10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου είχε ισχυριστεί ότι το τέταρτο γεωτρύπανο που βγάζει η Αγκυρα έχει λάβει άδεια από την ‘’Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου’. «Όπως και το ‘’Oruc Reis’’, έτσι και το ‘’Αμπντουλχαμίτ Χαν’’ θα κάνει έρευνες, καθώς η Τουρκία κάνει αυτές τις εργασίες απολύτως νόμιμα», δήλωνε ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της Άγκυρας, η Ελλάδα, μέσω των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, έχει «μαξιμαλιστικές θέσεις και διεκδικεί θαλάσσια περιοχή 40.000 τ. χλμ».

Η Αθήνα έχει εξετάσει όλα τα σενάρια για την κίνηση του «Αμπντουλχαμίντ Χαν», δεδομένης της κλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο που η δημοφιλία του Ερντογάν έχει υποχωρήσει.

«Η ελληνική διπλωματία κάνει πάντοτε ό,τι χρειάζεται, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο στον πιο κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να διασφαλίζει τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αποτελεσματικά και ουσιαστικά», τόνιζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος, αναφορικά με το τουρκικό γεωτρύπανο εστίαζε στην «πολύ προσεκτική παρακολούθηση» των κινήσεων της τουρκικής πλευράς.

«Και όπως έχουμε αποδείξει, πολλές φορές, με ψυχραιμία, με αποτελεσματικότητα, με νηφαλιότητα, αντιδρούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Από εκεί και πέρα, όλες οι αιτιάσεις που κατά καιρούς έχει διατυπώσει η Τουρκία, όλες οι απόπειρες κατασκευής μιας πραγματικότητας άλλης, διαφορετικής, ξένης από αυτή που εδράζεται στις διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο, αντιμετωπίζονται πολύ τεκμηριωμένα και πολύ αποτελεσματικά».