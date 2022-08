Μία μέρα νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ μπορεί να ξεκινήσει μια μέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, με τη FIFA να εξετάζει ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στη διοργανώτρια χώρα να παίξει με τον Ισημερινό πρώτη, στις 20 Νοεμβρίου, δήλωσε στο Associated Press άτομο που γνωρίζει την πρόταση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πηγή είπε ότι η απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί εντός των ημερών από μια επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino και τους επικεφαλής των έξι ηπειρωτικών ποδοσφαιρικών οργανισμών.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στις 13.00 τοπική ώρα. Κατάρ και Εκουαδόρ βρίσκονται επίσης στον πρώτο όμιλο, αλλά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει έξι ώρες αργότερα την ίδια μέρα.

