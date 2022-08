Στερεύει ο Ρήνος: Alert για το εμπόριο, δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία

Πολύ χαμηλότερα από κρίσιμο σημείο βάθους αναμένεται να υποχωρήσει η στάθμη του ποταμού Ρήνου το Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας περαιτέρω αναταραχή για τις αποστολές ενεργειακών προμηθειών σε μια από τις πιο ζωτικές πλωτές οδούς της Ευρώπης.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η στάθμη του νερού στο Kaub, ένα βασικό σημείο στα δυτικά της Φρανκφούρτης είναι έτοιμη να πέσει στα 33 εκατοστά έως τις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Διοίκησης Ναυτιλίας και Ναυτιλίας. Κάτω από το όριο των 40 εκατοστών, οι περισσότερες φορτηγίδες που μεταφέρουν εμπορεύματα από ντίζελ έως άνθρακα δεν μπορούν ουσιαστικά να διέλθουν από τον ποταμό.

Droughts and fires are the most visible effects of climate change in Europe.



The water level of the Rhine River in 🇳🇱 Dutch territory is close to its lowest point.



With #EUGreenDeal, we are tackling the problem at its root.



