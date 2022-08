Συμφωνία για τις μετακινήσεις Σέρβων και Κοσοβάρων στα σύνορα

Η Σερβία και το Κόσοβο διευθέτησαν τη διαμάχη τους σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών τους στα σύνορά τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Έχουμε συμφωνία» έγραψε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Στο πλαίσιο του διαλόγου που διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία συμφώνησε να καταργήσει τα έγγραφα εισόδου/εξόδου για τους κατόχους ταυτοτήτων του Κοσόβου και το Κόσοβο συμφώνησε να μην εισάγει (τέτοια έγγραφα) για τους κατόχους σερβικών ταυτοτήτων», εξήγησε.

«Οι Σέρβοι του Κοσόβου, καθώς και όλοι οι άλλοι πολίτες, θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα μεταξύ Κοσόβου και Σερβίας, χρησιμοποιώντας τις ταυτότητές τους. Η ΕΕ έλαβε μόλις διαβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό (του Κοσόβου, Αλμπίν) Κούρτι», πρόσθεσε.

