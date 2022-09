Goldman Sachs και BlackRock στέλνουν σήμα πώλησης μετοχών

Η Goldman Sachs και η BlackRock Inc. παίρνουν θέση «αρκούδας» για τις μετοχές βραχυπρόθεσμα, προειδοποιώντας ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμη αποτιμήσει τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης.

Σημειώνοντας την άνοδο των πραγματικών αποδόσεων ως σημαντικό «αντίθετο άνεμο», οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman μείωσαν σε «underweight» τη σύσταση για τις μετοχές κατά τους επόμενους τρεις μήνες, διατηρώντας παράλληλα σύσταση «overweight» για τα μετρητά. Η BlackRock συμβουλεύει τους επενδυτές να «αποφύγουν τις περισσότερες μετοχές», προσθέτοντας ότι είναι τακτικά «underweight» στις μετοχές ανεπτυγμένων αγορών και προτιμά βραχυπρόθεσμα τα ομόλογα.

«Τα τρέχοντα επίπεδα αποτιμήσεων των μετοχών ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τους σχετικούς κινδύνους και μπορεί να χρειαστεί να μειωθούν περαιτέρω», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman, συμπεριλαμβανομένου του Christian Mueller-Glissmann, σε σημείωμα τη Δευτέρα. Η πιθανότητα ύφεσης που υπονοεί η τοποθέτηση της Goldman έχει αυξηθεί σε πάνω από 40% μετά το πρόσφατο sell off στα ομόλογα, «το οποίο ιστορικά δείχνει αυξημένο κίνδυνο πίεσης των μετοχών», έγραψαν.

Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζονται από τη Morgan Stanley και την JPMorgan Asset Management, αφού οι κεντρικοί τραπεζίτες από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη διακήρυτταν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις παγκόσμιες μετοχές σε ελεύθερη πτώση τις τελευταίες ημέρες, σημειώνει το Bloomberg. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, παρότι οι μετοχές του MSCI World Index έχουν χάσει σε αξία περισσότερα από 8 τρισεκατομμύρια δολάρια από την κορύφωση στα μέσα Σεπτεμβρίου, εν μέσω εκτίναξης των αποδόσεων των ΗΠΑ και του δολαρίου.

«Δεν βλέπουμε μια "ήπια προσγείωση", όπου ο πληθωρισμός επιστρέφει γρήγορα στον στόχο χωρίς να συντρίψει τη δραστηριότητα, έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές του Ινστιτούτου Επενδύσεων της BlackRock, συμπεριλαμβανομένων των Jean Boivin και Wei Li, σε σημείωμα τη Δευτέρα. «Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αστάθεια και πίεση στα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου».

Από το ΤΙΝΑ στο ΤΑΡΑ

Καθώς η αστάθεια της χρηματιστηριακής αγοράς συνεχίζει να αυξάνεται, η JPMorgan Asset εμμένει επίσης στη σύσταση «underweight» στις μετοχές. Η εταιρεία ευνοεί «σθεναρά» την πίστωση επενδυτικού βαθμού έναντι της υψηλής απόδοσης, έγραψε την Τρίτη η Sylvia Sheng, προβλέποντας υποτονική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και ύφεση στην Ευρώπη τους επόμενους 12 μήνες.

Μοντέλο της Ned Davis Research δείχνει πάνω από 98% πιθανότητα ύφεσης. Οι μόνες άλλες φορές που ήταν τόσο υψηλό ήταν κατά τη διάρκεια προηγούμενων οξέων πτώσεων, όπως το 2020 και το 2008-2009, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι μέρες του TINA (There Is No Alternative - Δεν υπάρχει εναλλακτική) για τις μετοχές τελείωσαν, έγραψαν οι στρατηγοί της Goldman. Υπό αυτές τις συνθήκες, «οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τώρα το TARA (There Are Reasonable Alternatives - Υπάρχουν εύλογες εναλλακτικές), με τα ομόλογα να φαίνονται πιο ελκυστικά», έγραψαν.

Η στάση της Goldman έρχεται αφότου οι Αμερικανοί αναλυτές της μείωσαν τον στόχο για τον δείκτη S&P 500 στο τέλος του έτους σε 3.600 από 4.300 την περασμένη εβδομάδα.

Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Stoxx Europe 600 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Δεκέμβριο του 2020, θυμίζει το Bloomberg.