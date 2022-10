Στην Κύπρο η Λαγκάρντ, συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΚΤ

Με σημαντικά ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια των τραπεζών, αλλά και το θέμα του ισολογισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συνεδριάζει σήμερα στην Λεμεσό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Την εν λόγω συνεδρίαση των 19 διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ, οι οποίοι συνεδριάζουν υπό την Πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, προανήγγηλε με ανάρτησή της στο Twitter η ίδια η κα Λαγκάρντ, συμπληρώνοντας πως θα ακολουθήσει ανεπίσημη συνεδρίαση την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η συνεδρίαση διεξάγεται στην Κύπρο μετά από ενδιαφέρον που επέδειξε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου για φιλοξενία της, ενώ αντίστοιχο ενδιαφέρον υπήρξε και από άλλους Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών.

Πρόκειται για την δεύτερη επίσκεψη της κα Λαγκάρντ μέσα σε διάστημα 7 μηνών, καθώς και τον προηγούμενο Μάρτιο, η Πρόεδρος της ΕΚΤ βρέθηκε για επίσκεψη στην Κύπρο. Χθες, η κα Λαγκάρντ συμμετείχε σε συζήτηση με φοιτητές κυπριακών πανεπιστημίων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Live now from Cyprus: I’m speaking to around 100 university students in an open discussion, together with Central Bank of Cyprus Governor @herodotou_c ⬇️https://t.co/HNsnSbAN5j pic.twitter.com/es74S2Mc2E