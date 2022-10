Επιστολή Κομισιόν στους ηγέτες για το πλαφόν στο φυσικό αέριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής προσωρινού ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο στο κόστος του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, παραδέχτηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επιστολή που εστάλη στους ηγέτες των χωρών της ΕΕ την Τετάρτη. Η ίδια είχε από το πρωί ανακοινώσει την στροφή στην έως τώρα γραμμή της για το θέμα.

«Θα πρέπει να εξετάσουμε έναν περιορισμό τιμών σε σχέση με το TTF με τρόπο που να συνεχίζει να διασφαλίζει την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη και σε όλα τα κράτη μέλη και που θα αποδεικνύει ότι η ΕΕ δεν είναι έτοιμη να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για το φυσικό αέριο», έγραψε αναφερόμενη στον δείκτη τιμής φυσικού αερίου της Ολλανδίας (TTF) που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος στη γηραιά ήπειρο.

Ένα τέτοιο ανώτατο όριο θα ήταν μια προσωρινή λύση ενώ η ΕΕ θα εργάζεται για την δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για την τιμή του φυσικού αερίου, είπε. Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν εάν θα περιοριστούν οι τιμές του φυσικού αερίου σε συνάντηση την Παρασκευή στην Πράγα.

Για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση κάνει λόγο στην πρώτη του αντίδραση μετά την επιστολή ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.

Οπως επισημαίνει, «η πρόταση της προέδρου της Επιτροπής να εξεταστεί ένα πλαφόν στην τιμή TTF ως έκτακτη μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση».

«Προσδοκώ πλέον τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να σχεδιάσουμε ένα πλαφόν που θα διασφαλίζει την προσφορά και θα διατηρεί τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Εχει έλθει η ώρα να στηρίξουμε δραστικά τους πολίτες μας απέναντι στην εργαλειοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία», υπογραμμίζει.

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.