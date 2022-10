Vice: Ο Μασκ μίλησε στον Πούτιν πριν προτείνει το «ειρηνευτικό σχέδιο» για Ουκρανία

Ο Έλον Μασκ μίλησε απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προτού υποβάλλει στο Twitter πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ίαν Μπρέμερ του Eurasia Group.

Όπως μεταδίδει το Vice, ο Μπρέμπερ έγραψε σε email που έστειλε στους συνδρομητές του Eurasia ότι ο Μασκ του είπε πως ο Πούτιν είναι «έτοιμος να διαπραγματευτεί» αλλά μόνο αν η Κριμαία παρέμενε στην κατοχή της Ρωσίας, η Ουκρανία αποδεχόταν την ουδετερότητα και η Ουκρανία αναγνώριζε την προσάρτηση του Λουχάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον Μπρέμερ, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν του είπε πως οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν «ότι και να γίνει», συμπεριλαμβανομένου και ενός πιθανού πυρηνικού χτυπήματος αν η Ουκρανία εισβάλλει στην Κριμαία.

Ο Μπρέμπερ έγραψε ότι ο Μασκ του τόνισε ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα».

Ο Μασκ πάντως έσπευσε να διαψεύσει την είδηση του Vice στο Twitter, λέγοντας ότι έχει μιλήσει μόνο μια φορά στον Πούτιν και αυτό ήταν πριν από 18 μήνες και η συζήτηση αφορούσε το διάστημα.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.