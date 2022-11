Ανοίγει τον λογαριασμό του Τραμπ στο Twitter ο Μασκ

Ο λογαριασμός του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter ήταν εκ νέου προσπελάσιμος το βράδυ του Σαββάτου μετά την απόφαση του Ίλον Μασκ να αρθεί η αναστολή της λειτουργίας του, που αποφασίστηκε μετά την αιματηρή επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Ο νέος ιδιοκτήτης του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, που δηλώνει υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης, ζήτησε από τους χρήστες του Twitter να τοποθετηθούν σε «δημοσκόπηση» που οργάνωσε στην πλατφόρμα και η πλειοψηφία ψήφισε «ναι» στην επιστροφή του μεγιστάνα των ακινήτων σε αυτήν.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv