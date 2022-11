Ο Μπάιντεν κλείνει τα 80, αλλά «νιώθει 50»

Ο Τζο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, σήμερα κλείνει τα 80. Λέει ότι συνεχίζει απτόητος, αλλά ορισμένοι Δημοκρατικοί αμφισβητούν την πρόθεση ή την ικανότητά του να κατέλθει υποψήφιος για την επανεκλογή του σε δύο χρόνια.

Η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν οργανώνει εορταστικό brunch στον Λευκό Οίκο, ενώ ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία το 2024 και ότι θα λάβει την τελική του απόφαση στις αρχές του επόμενου έτους.

«Είμαι καλά στην υγεία μου», είπε πρόσφατα. «Τα πάντα πάνω μου λειτουργούν καλά. Και σωματικά και διανοητικά».

Οι δημοσκοπήσεις, μεταδίδει το Bloomberg, δείχνουν ωστόσο ότι οι ψηφοφόροι διατηρούν επιφυλάξεις. Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Νοέμβριο έδειξε ότι το 70% των ψηφοφόρων συμφωνούν ότι «είναι πολύ μεγάλος για πρόεδρος» - μεταξύ των Δημοκρατικών συμφώνησε το 59%. «Τoo old to work in government...» λένε.

Στην ίδια έρευνα, το 55% όλων των ερωτηθέντων είπε ότι και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι επίσης πολύ μεγάλος για δημόσιο αξίωμα. Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην κούρσα για το χρίσμα του 2024, έγινε 76 τον περασμένο Ιούνιο. Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, η Νο 2 επιλογή των Ρεπουμπλικάνων στις δημοσκοπήσεις, είναι 44.

Οι ανησυχίες για την ηλικία του Μπάιντεν συμπίπτουν με μια ευρύτερη ηλικιακή-γενεακή ανακατανομή στις τάξεις των Δημοκρατικών. Η 82χρονη μέχρι πρότινος πρόεδρος του σώματος Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή της.

«Ήρθε η ώρα για τη νέα γενιά στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών», είπε.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο Στένι Χόγιερ, 83 ετών, είπε επίσης ότι αναζητεί διάδοχο, ενώ ο 82χρονος Γουίπ Τζιμ Κλάιμπερν δήλωσε -γενικώς και αορίστως- ότι θα υποστήριζε μια νεότερη ομάδα υποψηφίων για ηγετικούς ρόλους.

Ο εκπρόσωπος της Νέας Υόρκης Χακίμ Τζέφρις, που θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος της Πελόζι, είναι 52 ετών.

Σε συνέντευξη στο «The Willie Moore Jr. Show» που προβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Μπάιντεν ρωτήθηκε τι θα έλεγε σε μια 50χρονη εκδοχή του εαυτού του.

«Ότι είμαι ακόμα 50», απάντησε. «Δεν μπορώ να πω καν τον αριθμό 80».