Σε μία εβδομάδα λανσάρει τα επαληθευμένα accounts το Twitter

Ο ιδιοκτήτης του Twitter Έλον Μασκ επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που απέκτησε πρόσφατα, θα λανσάρει επανασχεδιασμένες «επαληθευμένες» ετικέτες σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, οι λογαριασμοί εταιρειών θα λάβουν χρυσή σήμανση, οι κυβερνητικοί θεσμοί γκρι, ενώ οι λογαριασμοί ιδιωτών, διάσημοι ή μη, μπλε.

«Όλοι οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα πιστοποιηθούν με μη αυτόματο τρόπο, πριν ενεργοποιηθεί η σήμανση. Επώδυνο, αλλά απαραίτητο», μοιράστηκε ο Μασκ σε μια απάντηση στο Twitter.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.