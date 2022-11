Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μας εκπλήξει δυσάρεστα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ κράτησε ορθάνοιχτη τη βεντάλια επιλογών της για το μέγεθος και τον αριθμό των μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ, δηλώνοντας ότι θα εξαρτηθούν από σειρά μεταβλητών.

«Το πόσο πιο πέρα και πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε θα βασιστεί στα νέα δεδομένα και στις επικαιροποιημένες προοπτικές, στην επιμονή των κραδασμών, στην αντίδραση των μισθών και των προσδοκιών για πληθωρισμό, καθώς και στην εκτίμησή μας για τον αντίκτυπο της πολιτικής στάσης μας», είπε η Λαγκάρντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανάπτυξη, τόνισε, αναμένεται να συνεχίσει να εξασθενεί για το υπόλοιπο έτος και τις αρχές του 2023, επαναλαμβάνοντας ότι τα επιτόκια είναι και θα παραμείνουν το κύριο εργαλείο καταπολέμησης του πληθωρισμού. «Μειώνοντας το πραγματικό εισόδημα και αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις, ο υψηλός πληθωρισμός περιορίζει δαπάνες και παραγωγή».

Lagarde: Economic growth is slowing rapidly. By reducing people’s real incomes and pushing up costs for firms, high inflation is dampening spending and production. Growth is expected to weaken further throughout the rest of this year and the beginning of next year. pic.twitter.com/JhVEtllJ69