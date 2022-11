Μειονότητες κατακλύζουν το Λονδίνο: Αλλοδαποί τα δύο τρίτα των κατοίκων

Η Αγγλία και η Ουαλία έχουν τη μεγαλύτερη φυλετική και εθνοτική διαφοροποίηση από ποτέ, αλλά το Λονδίνο παραμένει μακράν η πιο πολυπολιτισμική περιοχή.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, o αριθμός των ατόμων που είναι Ασιάτες αυξήθηκε από 7,5% σε 9,3% του πληθυσμού των 59,6 εκατομμυρίων μεταξύ 2011 και 2021, ενώ ο έγχρωμος πληθυσμός αυξήθηκε από 3,3% σε 4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Τρίτη.

Συνολικά, το ποσοστό των μη Λευκών έχει αυξηθεί στο 18,3% των κατοίκων στην Αγγλία και την Ουαλία. Οι Λευκοί Βρετανοί ενώ εξακολουθούν να είναι πλειοψηφία, μειώθηκαν στο 74,4%, σε μια συνεχιζόμενη πτώση από το 87,5% το 2001.

Στο Λονδίνο, λίγο λιγότερο από τα δύο τρίτα των ανθρώπων προσδιορίζονται ως εθνική μειονότητα. Τα στοιχεία της απογραφής δείχνουν ότι το 36,8% των Λονδρέζων είναι Λευκοί Βρετανοί

