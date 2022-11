Μασκ προς Fed: Σταματήστε άμεσα την αύξηση επιτοκίων!

Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι έρχεται ύφεση και εκφράζει την ανησυχία του ότι οι προσπάθειες της Fed να μειώσει τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να κάνουν χειρότερα τα πράγματα.

Σε tweet του, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδιοκτήτης του Twitter κάλεσε τη Fed «να μειώσει τα επιτόκια αμέσως», διαφορετικά ρισκάρει «την ενίσχυση της πιθανότητας βαθιάς ύφεσης».

I am expecting a real economic recession in 2023, be prepare for any macro storm ahead of us.

Τα εν λόγω σχόλια έγιναν σε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον συνιδρυτή της Tesmanian Βίνσεντ Γιου και με τη συμμετοχή πολλών ακόμη.

Στη συνέχεια του διαλόγου, ο ιδρυτής της Northman Trader Σβεν Χένριχ υποστήριξε ότι η Fed «παρέμεινε πολύ χαλαρή για πολύ καιρό, παραβλέποντας εντελώς τον πληθωρισμό, ενώ τώρα προχωρούν σε επιθετική σύσφιξη και χτίζουν υψηλότατο χρέος, χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις των αυξήσεων επιτοκίων, με κίνδυνο να συνειδητοποιήσουν και πάλι καθυστερημένα τη ζημιά που θα έχει γίνει».

Ο Μασκ απάντησε: «Ακριβώς».

Ironically the Fed continues to project positive GDP growth for next year despite all the obvious signs.

But they did the same thing in 2008.

As always they will panic cut rates once the recession impact is here & then blame unforeseen factors.