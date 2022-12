Ελον Μασκ: Ανεστάλη ο λογαριασμός του Κάνιε Γουέστ στο Twitter

Ανεστάλη ο λογαριασμός του ράπερ και δυνητικού υποψηφίου για την αμερικανική προεδρία Κάνιε Γουέστ, «για υποκίνηση σε βία», όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Ελον Μασκ.

Απαντώντας σε ένα tweet από χρήστη που ζητούσε να αποκατασταθεί ο λογαριασμός του Γουέστ, ο Μασκ δήλωσε: «Εκανα το καλύτερο. Παρόλα αυτά, παραβίασε και πάλι τον κανόνα μας κατά της υποκίνησης σε βία. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί». Oπως σημειώνει το Bloomberg, ο ράπερ είχε 32,2 εκατ. followers πριν από την αναστολή.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.