Αλμα ανεργίας στις ΗΠΑ προβλέπουν οικονομολόγοι

Οι προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να εξαλείψει τον υψηλό πληθωρισμό θα ωθήσουν το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ τουλάχιστον στο 5,5%, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου οδηγείται σε ύφεση την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με την πλειοψηφία των κορυφαίων ακαδημαϊκών οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα των Financial Times. Υπενθυμίζεται ότι στις μετρήσεις των τελευταίων δύο μηνών βρίσκεται στο 3,7%.

Η τελευταία έρευνα, που διεξήχθη από την Initiative on Global Markets στο University of Chicago Booth School of Business σε συνεργασία με τους FT, υποδηλώνει φθίνουσα αισιοδοξία σχετικά με το αν η κεντρική τράπεζα μπορεί να τιθασεύσει τις πιέσεις των τιμών χωρίς να προκαλέσει σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Παρά την επιμονή του προέδρου της Fed Jay Powell και άλλων ανώτατων αξιωματούχων ότι είναι δυνατή μια «ήπια προσγείωση» δεδομένης της ιστορικά σφιχτής αγοράς εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν βλέπουν μια περίοδο «πόνου» στον ορίζοντα, ακόμη και όταν η κεντρική τράπεζα επιβραδύνει τις αυξήσεις επιτοκίων και κάνει απολογισμό πόσο περισσότερο χρειάζεται για να πιέσει την οικονομία των ΗΠΑ.

Από τους 45 οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα μεταξύ 2 και 5 Δεκεμβρίου, το 85% προβλέπει ότι το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών - που εκτιμά πότε ξεκινά και πότε τελειώνει η ύφεση - θα ανακοινώσει ύφεση μέχρι την επόμενη χρονιά.