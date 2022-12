Αποχώρηση του Μασκ ψηφίζουν οι χρήστες του Twitter

Οι χρήστες του Twitter Inc. ψήφισαν υπέρ της παραίτησης του Ελον Μασκ από τον ρόλο του ως επικεφαλής της κοινωνικής πλατφόρμας, σε μια δημοσκόπηση που ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είπε ότι θα σεβαστεί, δείγμα της κριτικής στη χαοτική δίμηνη θητεία του στη θέση.

Περίπου το 58% των 17,5 εκατομμυρίων ψήφων είναι υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από τον ηγετικό ρόλο, μεταδίδει το Bloomberg.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.