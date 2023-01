Mr Big Short: Οι ΗΠΑ είναι ήδη σε ύφεση

Ο ιδρυτής της Scion Asset Management Μάικλ Μπέρι δήλωσε ότι ενώ ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο peak του, είναι πιθανό να αυξηθεί ξανά ως απάντηση στα κυβερνητικά κίνητρα.

«Οι ΗΠΑ, με κάθε έννοια, είναι σε ύφεση», είπε ο Μπέρι, ο επενδυτής που έγινε διάσημος από τον Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία του 2015 «The Big Short», στο Twitter αργά την Κυριακή. «Η Fed θα μειώσει (τα επιτόκια) και η κυβέρνηση θα δώσει κίνητρα. Και θα έχουμε ακόμη μία εκτίναξη του πληθωρισμού».

Inflation peaked. But it is not the last peak of this cycle. We are likely to see CPI lower, possibly negative in 2H 2023, and the US in recession by any definition. Fed will cut and government will stimulate. And we will have another inflation spike. It's not hard.