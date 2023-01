Μάριν: Με παγωμένα ρωσικά κεφάλαια να ανοικοδομήσουμε την Ουκρανία

Πρέπει να βρεθεί νόμιμος τρόπος για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ώστε να χρηματοδοτηθεί η ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, υποστήριξε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

«Πρέπει να βρούμε λύσεις για το πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας» είπε.

Οι Ρώσοι ολιγάρχες έχασαν 95 δισ. δολάρια το 2022 εξαιτίας των κυρώσεων μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «κατά συνέπεια θα μπορούσε να επηρεαστεί ο πόλεμος περισσότερο απ' όσο νομίζουμε, καθώς υπάρχουν πολλά συμφέροντα πίσω από αυτά τα χρήματα».

Η Φινλανδή πρωθυπουργός, συμμετέχοντας σε συζήτηση για την Ευρώπη, εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τα επίπεδα χρέους ορισμένων «γειτονικών κρατών», μεταδίδει ο Guardian.

Ορισμένες χώρες έχουν πολύ υψηλό χρέος και, ως εκ τούτου, υψηλό κόστος είπε, επισημαίνοντας ότι η Φινλανδία είναι «στη μέση» του πίνακα όσον αφορά την αναλογία χρέους/ΑΕΠ.

Είναι «σοβαρό θέμα για όλους μας», καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται την ίδια οικονομία, εξήγησε.

Στη συνέχεια, η Μάριν δεν κατάφερε να αποφύγει ερώτηση σχετικά με την ηλικία και το φύλο της: κατά πόσο ως νέα γυναίκα ηγέτις μπορεί να προωθήσει ορισμένα ζητήματα.

