Mπρετόν: Το Twitter πρέπει να κάνει περισσότερα για να συμμορφωθεί με τους κανόνες

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Τιερί Μπρετόν τόνισε στον ιδιοκτήτη του Τwitter Έλον Μασκ να κάνει περισσότερα για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό περιεχόμενο.

«Καλοσωρίζω την προσπάθεια που έχει καταβάλλει το Twitter για να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι» υπογράμμισε ο Μπρετόν σε βιντεοκλήση με τον Μασκ.

«Πρέπει να δούμε περισσότερη πρόοδο όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η ομάδα μου θα παρακολουθεί στενά τη δουλειά που κάνει το Twitter και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες» ανέφερε ο Μπρετόν σύμφωνα με το Reuters.

O Mασκ ανέφερε από την πλευρά του ότι είχε μια καλή συνάντηση με τον Μπρετόν σχετικά με την οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Οι στόχοι της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακρίβειας στην πληροφορία ευθυγραμμίζονται με τους δικούς μας» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Good meeting with @ThierryBreton regarding EU DSA. The goals of transparency, accountability & accuracy of information are aligned with ours.@CommunityNotes will be transformational for the latter.