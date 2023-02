Κλωνοποίησαν αγελάδες σούπερ-μηχανές παραγωγής γάλακτος

Κινέζοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κλωνοποίησαν με επιτυχία τρεις «σούπερ αγελάδες» που μπορούν να παράγουν ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα γάλακτος, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Όπως αναμεταδίδει το CNN, πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη για τη γαλακτοβιομηχανία της Κίνας, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενες φυλές.

Τα τρία μοσχάρια, που εκτράφηκαν από επιστήμονες του Βορειοδυτικού Πανεπιστημίου Γεωπονικής και Δασικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γεννήθηκαν στην περιοχή Νινγκξιά τις εβδομάδες πριν από τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά στις 23 Ιανουαρίου, όπως ανέφερε η κρατική εφημερίδα Ningxia Daily.

Κλωνοποιήθηκαν από αγελάδες υψηλής παραγωγικότητας της φυλής Holstein Friesian, η οποία προέρχεται από την Ολλανδία. Τα επιλεγμένα ζώα είναι ικανά να παράγουν 18 τόνους γάλακτος ετησίως ή 100 τόνους γάλακτος κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή είναι σχεδόν 1,7 φορές η ποσότητα γάλακτος που παρήγαγε μια μέση αγελάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Το πρώτο από τα κλωνοποιημένα μοσχάρια γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου με καισαρική τομή λόγω του σχετικά μεγάλου μεγέθους του (56,7 κιλά), δήλωσε αξιωματούχος της πόλης Γουλίν στη Νινγκσία στην κρατική εφημερίδα Technology Daily.

