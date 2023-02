Βελτιωμένο το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Φλεβάρη

Aνοδικά κινείται τον Φεβρουάριο ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία, φτάνονας στις 91,1 μονάδες, από τις 90,1 που είχε καταγραφεί έναν μήνα πριν, όπως ενημέρωσε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (Ifo) σήμερα Τετάρτη.

Ο δείκτης τρέχουσας αξιολόγησης διαμορφώθηκε στις 93,9 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,2 μονάδες σε μηνιαία βάση. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες διαμορφώθηκε στις 88,5 μονάδες, αυξημένος κατά 2,1 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

«Η γερμανική οικονομία βγαίνει σταδιακά από την αδύναμη φάση της», σημειώνεται στην έκθεση.

