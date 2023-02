Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ επιστρέφει σε κανονικές δραστηριότητες. Οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και απομάκρυναν ένα ύποπτο πακέτο έξω από την Πρεσβεία. Ευχαριστώ την @metpoliceuk για την ταχεία δράση και όλους τους επισκέπτες για τη συνεργασία και την υπομονή σας αυτή τη στιγμή», αναφέρει στο Twitter η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο.

The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time. — U.S. Embassy London (@USAinUK) February 22, 2023

Νωρίτερα είχε εκδοθεί προειδοποίηση ασφαλείας στην αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο, ενώ το προσωπικό εκκένωσε τον χώρο, σύμφωνα με την Daily Mail, δημοσίευμα της οποίας μετέδωσε το Reuters.

Security alert at US embassy in #London as staff are evacuated and told to stay 'far away from the windows



The US Embassy in London 'locked down' due to a 'suspicious package'. Security forces have taken over the premises, Staff told to stay far away from the windows pic.twitter.com/4utZzRXh6E — Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 22, 2023

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο βρέθηκε σε κατάσταση lockdown, ενώ σε όσους βρίσκονταν μέσα τους είπαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Μάρτυρας έκανε λόγο για ύποπτο πακέτο.

Sniffer dogs now patrolling around the US Embassy London #usembassy #london pic.twitter.com/15ATcHcgyJ — Positive Energy (@loveallpositive) February 22, 2023

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο από μερικούς ανθρώπους μέσα στο κτίριο τους έδειχναν να σκύβουν στο πάτωμα και να κάθονται πίσω στους τοίχους, καθώς και αστυνομικούς και σκύλους-ανιχνευτές στο σημείο.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος μένει κοντά στην πρεσβεία και μπορεί να δει το κτίριο από το παράθυρό του, είπε στη MailOnline ότι υπήρχαν ένοπλοι αστυνομικοί και σκύλοι-ανιχνευτές που περιπολούσαν στην περιοχή.