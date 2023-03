Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Συλλυπητήριο μήνυμα και από την Τουρκία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέφρασε, με ανακοίνωσή του, τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία από την σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν χθες το βράδυ ως αποτέλεσμα ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη γειτονική μας Ελλάδα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου της Τουρκίας για το δυστύχημα στα Τέμπη και προσθέτει: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, καθώς και στον λαό και την κυβέρνηση της Ελλάδας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

