Ολοταχώς προς την καλλιέργεια ρυζιού στον πλανήτη Άρη!

Το αρειανό χώμα ίσως έχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την καλλιέργεια ρυζιού, μιας από τις σημαντικότερες τροφές της ανθρωπότητας, υποστηρίζει ομάδα επιστημόνων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο φυτό θα πρέπει να επιβιώσει μέσα σε υπερχλωρικό άλας, μια χημική ουσία που ανιχνευθεί στην επιφάνεια του Άρη και ίσως είναι τοξική για τα φυτά.

Ο Abhilash Ramachandran, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Άρκανσο και επικεφαλής της μελέτης, και οι συνάδελφοί του καλλιέργησαν φυτά ρυζιού σε έναν προσομοιωτή αρειανού εδάφους από βασάλτη. Επίσης, καλλιέργησαν ρύζι σε γλάστρα που περιείχε κανονικό χώμα, καθώς και σε ένα μείγμα και των δυο. Όλες οι γλάστρες ποτίζονταν μία ή δύο φορές την ημέρα.

If you were stuck on Mars, what rice dish would you whip up?https://t.co/xhZzNK63gt