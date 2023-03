Τραγωδία με 25 νεκρούς από ανεμοστρόβιλους στο Μισισίπι

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις προηγούμενες ώρες την πολιτεία του Μισισίπι, στο νότιο άκρο των ΗΠΑ. «Είναι μια τραγωδία», υπογράμμισε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τέιτ Ριβς σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφερόμενος στους φονικούς ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε ακτίνα περίπου 150 χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για αποκαρδιωτικές εικόνες και διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τους πληγέντες «για όσο χρειαστεί».

Στο Ρόλινγκ Φορκ, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων στο δυτικό τμήμα του Μισισίπι, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν, συντρίμμια διασκορπίστηκαν στους δρόμους, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και δέντρα ξεριζώθηκαν. «Παρέσυρε σχεδόν τα πάντα στο πέρασμα του», είπε για τον ανεμοστρόβιλο η 61χρονη Πατρίσια Πέρκινς. «Τα περισσότερα καταστήματα ισοπεδώθηκαν», συμπλήρωσε.

Ο Άαρον Ρίγκσμπι, κυνηγός ανεμοστρόβιλων, είπε ότι έφθασε τη νύχτα της Παρασκευής στην περιοχή και άκουσε «κραυγές εγκλωβισμένων στα ερείπια, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια». Αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πώς απεγκλώβισε δύο γυναίκες που εντόπισε στα χαλάσματα των σπιτιών τους. Η πρώτη είχε καταπλακωθεί από τη στέγη του σπιτιού της, ενώ η δεύτερη βρέθηκε εγκλωβισμένη ανάμεσα σε έναν καναπέ και στο ψυγείο. Μιλώντας στο CNN o δήμαρχος του Ρόλινγκ Φορκ, ο Έλντριτζ Ουόκερ, είπε: «Η πόλη μου δεν υπάρχει πια».

«Τα σπίτια που γκρεμίστηκαν μπορούν να αναπληρωθούν, αλλά δεν μπορείς να αναπληρώσεις μια ζωή», συνέχισε.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το δίκτυο ABC, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κομητεία Σάρκι, τρεις στην κομητεία Κάρολ, δύο στην κομητεία Μονρόε και ένας στην κομητεία Χάμφρις. Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν επίσης τη γειτονική Αλαμπάμα, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη το τροχόσπιτό του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μόργκαν.

Οι κεντρικές και νότιες αμερικανικές πολιτείες πλήττονται συχνά από ανεμοστρόβιλους. Τον Δεκέμβριο του 2021, περίπου 80 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από τους ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν το Κεντάκι.

Drone footage shows the destruction in Rolling Fork, Mississippi, after a deadly and powerful storm system hit late Friday. At least 23 people were killed in Mississippi, and one was killed in Alabama. Emergency officials said dozens more were injured. https://t.co/7iBwPIS5E5 pic.twitter.com/zjLBMR1olE