Παρίσι: Επίθεση ακτιβιστών σε Louis Vuitton, Ritz και το γαλλικό υπουργείο δικαιοσύνης

Η πρόσοψη του Ιδρύματος Louis Vuitton και η διάσημη πλατεία Βαντόμ στο Παρίσι καλύφθηκαν με μπογιά σήμερα το πρωί, έκαναν γνωστό οι οικολογικές οργανώσεις Extinction Rebellion και Dernière rénovation, οι οποίες ανέλαβαν την ευθύνη γι' αυτές τις δύο χωριστές δράσεις.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από το δημοσιογράφο Κλεμάν Λανό, μια ομάδα ακτιβιστών φαίνεται να ρίχνει πορτοκαλί και ροζ μπογιά στο ίδρυμα, το οποίο ήταν σήμερα κλειστό.

