Ισραήλ: Αύξηση επιτοκίων στο 4,75%

Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ αύξησε το κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο από το 2006, καθώς συνεχίζει να μάχεται ενάντια στον πληθωρισμό.

Η Τράπεζα του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου της κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, από 4,5% σε 4,75%.

Ανακοινώνοντας την κίνηση, η Τράπεζα του Ισραήλ επισημαίνει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 5% τον Απρίλιο (ενώ οι τιμές αυξήθηκαν 0,8% κατά τη διάρκεια του μήνα).

The central bank of Israel raised its key interest rate by another 25bps to 4.75% on May 22th 2023, highest since 2006, in line with market forecasts. https://t.co/kLQJXmhi3E pic.twitter.com/2ZhNk8tEJD