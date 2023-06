Νεκροί τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες από Αιγύπτιο ένοπλο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως τρεις στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο από έναν ένοπλο, ο οποίος ήταν Αιγύπτιος αστυνομικός, και πρόσθεσαν πως ερευνούν το επεισόδιο σε πλήρη συνεργασία με τον αιγυπτιακό στρατό, ενώ στρατιώτες διεξάγουν έρευνες στην περιοχή για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι επιτιθέμενοι.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο Κάιρο, δύο πηγές στις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι αιγύπτιοι και ισραηλινοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επικοινωνία για να συντονίσουν την έρευνα για επεισόδιο ανταλλαγής πυρών στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε ανακοίνωση των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων αναφέρεται πως τρία μέλη του ισραηλινού προσωπικού ασφαλείας και ένα μέλος του αιγυπτιακού προσωπικού ασφαλείας σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από ένοπλο κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Πρόσθεσαν πως ο ένοπλος και ένας τρίτος ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκαν ώρες αργότερα σε ανταλλαγή πυρών μέσα στο ισραηλινό έδαφος.

