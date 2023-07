Επίθεση στο Τελ Αβίβ, συνεχίζεται η επιχείρηση του Ισραήλ στην Τζενίν

Έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τελ Αβίβ από δράστη που πιστεύεται ότι είναι Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατικό».

Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει, διευκρινίσθηκε από την αστυνομία. Γιατρός που τον εξέτασε επιτόπου είπε στον ισραηλινό ραδιοσταθμό Kan πως σκοτώθηκε από σφαίρα.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε ετοιμότητα για παλαιστινιακές επιθέσεις μία ημέρα αφού εξαπέλυσε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο Χάλεντ αλ-Μπατς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, εγκωμίασε την επίθεση ως «μια πρώτη και φυσική απάντηση της αντίστασης σ' αυτό που συμβαίνει στην Τζενίν», αν και δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη.

Σε βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζεται ένα ημιφορτηγό ανεβασμένο σε πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομο κοντά σε εμπορικό κέντρο.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής υπηρεσίας ασθενοφόρων δήλωσε πως μερικοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

«Ανησυχούμε από το εύρος των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που διεξάγονται στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και για τις αεροπορικές επιδρομές που πλήττουν τον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό», δήλωσε η Βανέσα Ουγκενάν, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Ocha), επισημαίνοντας ότι μεταξύ των νεκρών είναι τρεις ανήλικοι.

«Οι διασώστες έχουν εμποδιστεί να εισέλθουν στον καταυλισμό προσφύγων (της Τζενίν), ακόμη και για να παραλάβουν ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κρίστιαν Λίντμαϊερ, αναφερόμενος στους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) επεσήμαναν σε σημερινή ανακοίνωσή τους ότι μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν δρόμους που οδηγούν στον καταυλισμό, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των ασθενοφόρων.

«Οι Παλαιστίνιοι διασώστες έχουν αναγκαστεί να προχωρούν πεζή, σε μια περιοχή όπου πέφτουν πυροβολισμοί και γίνονται πλήγματα με drones», πρόσθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries.



