Iσραήλ: Αυτοκίνητο παρέσυρε διαδηλωτές

Αυτοκίνητο παρέσυρε διαδηλωτές στο κεντρικό Ισραήλ, τραυματίζοντας ελαφρά τρεις εξ αυτών, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Σε βίντεο που μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει τμήμα αυτοκινητοδρόμου, εν μέσω κινητοποιήσεων κατά της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

Judicial reform protests: A car drove through a crowd of protesters in central Israel, lightly injuring three people pic.twitter.com/TtD2zEC9CB