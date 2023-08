Ζημιές και πυρκαγιές από τη ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επίθεση ρωσικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι σε λιμενικές υποδομές προκάλεσαν ζημιές ενώ αναφέρθηκαν επίσης πυρκαγιές στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

«Λόγω της επίθεσης εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις του λιμανιού και βιομηχανικές υποδομές της περιφέρειας», ανέφερε ο κ. Κίπερ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν αναφερθεί θύματα, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.

#UPDATE: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack. pic.twitter.com/mQhyNMgGRN