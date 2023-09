Διολισθαίνει στην ύφεση η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη

Ο δείκτης PMI στο 47,1 τον Σεπτέμβριο, κάτω από το 50 για τέταρτο διαδοχικό μήνα. Οι οικονομίες της Γερμανίας και της Γαλλίας βασικοί μοχλοί της συρρίκνωσης της ζώνης του ευρώ.

Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ συνέχισε να συρρικνώνεται τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνοντας ύφεση της οικονομίας το τρέχον τρίμηνο.

Ένας δείκτης PMI από την S&P Global έδειξε για τέταρτο διαδοχικό μήνα πτώση της παραγωγής, φτάνοντας το 47,1. Αν και τον Σεπτέμβριο καταγράφεται είναι μια πολύ μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Αύγουστο, η ένδειξη είναι σαφώς κάτω από το επίπεδο 50 που δείχνει ύφεση. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει πτώση στο 46,5.

«Αναμένουμε ότι η ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος στην Hamburg Commercial Bank. «Η εκτίμηση, στην οποία ενσωματώνουμε τους δείκτες PMI, δείχνει πτώση 0,4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο».

Waning demand continued to hit business activity across the #eurozone in September, with the headline flash #PMI remaining in contraction at 47.1 (Aug: 46.7). Job levels rose but only slightly amid the gloomiest outlook since Q4 2022. Read more: https://t.co/0RmoxNHIuW pic.twitter.com/grG1oaJxsP — S&P Global PMI™ (@SPGlobalPMI) September 22, 2023

Παρά την αποφυγή της ύφεσης στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ευρωζώνη αγωνίζεται υπό το βάρος των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, της αύξησης του κόστους δανεισμού και της μείωσης της ζήτησης σε εξαγωγικές αγορές όπως η Κίνα. Ενώ υπάρχει συμφωνία ότι το νομισματικό μπλοκ περνά από μια δύσκολη κατάσταση, οι τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξακολουθούν να βλέπουν το τρίτο τρίμηνο ως στάσιμο — όχι σε συρρίκνωση — και η συγκλίνουσα εκτίμηση των οικονομολόγων είναι για ανάπτυξη 0,1%.

Οι αριθμοί PMI για τον Σεπτέμβριο έδειξαν αρνητικές μετρήσεις τόσο για τη μεταποίηση — που είναι κάτω από 50 εδώ και 15 μήνες — όσο και για τις υπηρεσίες, οι οποίες το πρώτο εξάμηνο του έτους αντιστάθμισαν την αδυναμία στα εργοστάσια.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής ήταν οι βασικοί μοχλοί της ύφεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την S&P Global. Ενώ η συρρίκνωση κάπως μειώθηκε στη Γερμανία, βάθυνε στη Γαλλία. Οι οικονομολόγοι περίμεναν ότι η δυναμική στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης θα παραμείνει γενικά σταθερή.

German business output fell for the third month running in September, although the @HCOB_economics #PMI picked up to 46.2 (Aug: 44.6) to signal a slower pace of decline. Weak demand led to the slowest rise in output prices for over 2.5 years. #Germany https://t.co/0IeqiHyR24 pic.twitter.com/Log4b4u5cZ — S&P Global PMI™ (@SPGlobalPMI) September 22, 2023

The @HCOB_economics #France Flash #PMI fell to 43.5 in September (Aug: 46.0) to signal the sharpest contraction in private sector activity since November 2020. Greater slumps were seen in both manufacturing and services. Read more: https://t.co/1K0BsVQlBX pic.twitter.com/SFEmwyXAPg — S&P Global PMI™ (@SPGlobalPMI) September 22, 2023

Η απόδοση του τομέα των υπηρεσιών της Γερμανίας ήταν μια «ευχάριστη έκπληξη», καθώς συρρικνώθηκε οριακά μόνο αυτόν τον μήνα, δήλωσε η S&P Global. Η μεταποίηση, η οποία υποφέρει από επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και υψηλότερα επιτόκια, οδήγησε στη μείωση της συνολικής δραστηριότητας.

Επίσης, η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βρετανία συρρικνώνεται με τον ισχυρότερο ρυθμό από από την οικονομική κρίση, εξαιρουμένης της περιόδου Covid-19.