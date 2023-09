Εχτισε 17% περισσότερα νέα πλοία η Κίνα το 8μηνο φέτος

Οι νέες παραγγελίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση 86,5% συνολικά στα 52,31 dwt, όπως ανακοίνωσε η ένωση the China Association of the National Shipbuilding Industry.