Υφεση για τη γερμανική οικονομία προβλέπεται φέτος

Με ύφεση θα ολοκληρωθεί το έτος για τη γερμανική οικονομία, εκτιμούν τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας, αναθεωρώντας την εαρινή τους εκτίμηση κατά 0,9 μονάδες στο -0,6%. Προβλέπουν ωστόσο επιστροφή στην ανάπτυξη το 2024.

«Ο πιο σημαντικός λόγος για την ύφεση είναι ότι η βιομηχανία και η ιδιωτική κατανάλωση ανακάμπτουν πιο αργά από ό,τι περιμέναμε στην άνοιξη», δήλωσε ο Όλιβερ Χολτενμέλερ, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Χάλε, στο Λάιμπνιτς (IWH) και εξήγησε ότι «η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας το 2022 ανέκοψε την επιστροφή στην ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ ο πληθωρισμός στερεί από τα νοικοκυριά αγοραστική δύναμη, με τις τελευταίες αυξήσεις βασικών επιτοκίων να ασκούν πίεση στον κατασκευαστικό κλάδο». Το κλίμα στις επιχειρήσεις πρόσφατα επιδεινώθηκε εκ νέου και σε αυτό συμβάλλει και η πολιτική αβεβαιότητα, πρόσθεσε ο οικονομολόγος.

BREAKING: German Economic Institutes forecasts 🇩🇪 Germany's economy will contract by 0.6% this year