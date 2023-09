ΗΠΑ: Η Γερουσία θα «ανακρίνει» τους CEO των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών

Oι επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley και Goldman Sachs θα κληθούν να καταθέσουν σε επιτροπή της Γερουσίας τον Δεκέμβριο.

Ο Σέροντ Μπράουν, επικεφαλής της Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ακρόαση στις 6 Δεκεμβρίου στην οποία θα καταθέσουν οι CEOs των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας.

Aυτό σημαίνει ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, State Street και Wells Fargo θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των γερουσιαστών.

Αν και οι ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος έχουν υποχωρήσει από τον Μάιο, το πολιτικό διακύβευμα παραμένει μεγάλο. Η Τραπεζική Επιτροπή έχει προωθήσει νομοσχέδιο το οποίο θα διευκολύνει την ανάκτηση αμοιβών που δόθηκαν σε τραπεζικά στελέχη και την επιβολή πιο αυστηρού ελέγχου.

Οι τράπεζες της Wall Street έχουν εντείνει το λόμπινγκ κατά των νέων κανονισμών για την κεφαλαιακή επάρκεια που πρότειναν οι ρυθμιστικές αρχές.

«Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street συνεχίζουν να βγάζουν κέρδη ρεκόρ και να ανταμοίβουν εταιρείες που αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς» τόνισε ο Μπράουν σε ανακοίνωση.