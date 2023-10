Amazon: Απεργία σε 30 χώρες ανήμερα Black Friday

Με κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων σε μια από τις πιο εμπορικές μέρες του χρόνου βρίσκεται αντιμέτωπος ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.

Σε περισσότερες από 30 χώρες έχουν ανακοινωθεί σχέδια για κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες από πλευράς εργαζομένων της Amazon για την Black Friday.

Οι λεπτομέρειες οριστικοποιήθηκαν σε συνάντηση της διεθνούς ομάδας Progressive International που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μάντσεστερ, γράφει ο Guardian.

Ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Άντλερ είπε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της Amazon, που ανακοινώθηκαν χτες, έδειξαν ότι η εταιρεία μπορεί να αντέξει τόσο να αμείβει τους εργαζομένους της μ' έναν αξιοπρεπή μισθό όσο και να διαπραγματεύεται με συνδικάτα.

Η παγκόσμια ημέρα κινητοποιήσεων, στις 24 Νοεμβρίου, θα είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, είπε, με απεργίες και διαδηλώσεις.

BREAKING: Amazon announces nearly tripled profits & quarterly revenues of $143 billion.



Amazon can afford to pay a decent wage, clean up its act & pay a fair share of taxes.



Today at the Summit to Make Amazon Pay, we’re coming together to make it so.https://t.co/MJBeZfVaYk