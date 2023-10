Παιχνίδια με τη φωτιά στο Ισραήλ, κλιμακώθηκαν οι επιθέσεις

Σε μια νέα φάση δείχνει να περνά η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας καθώς χθες σημειώθηκαν μαζικοί βομβαρδισμοί ενώ παράλληλα τανκς και στρατός εισήλθαν στην περιοχή. Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι «επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις» στη Λωρίδα της Γάζας και «επιχειρούν δυναμικά» σε όλα τα μέτωπα για να εκπληρώσουν τους στόχους τους στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Νωρίς το πρωϊ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας χερσαίας επιχείρησης των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώθηκαν αρκετές συγκρούσεις μεταξύ στρατευμάτων και τρομοκρατών της Χαμάς, σημειώνοντας ότι από αυτές δεν αναφέρθηκε τραυματισμός στρατιωτών του.

Το πεζικό του IDF, δυνάμεις μηχανικού και τα άρματα μάχης εξακολουθούν να παραμένουν εντός της Λωρίδας της Γάζας αυτή την ώρα, αλλά οι συγκρούσεις φαίνεται πως έχουν κοπάσει.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει σε φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα να εισέλθουν σήμερα στη Γάζα.

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 150 υπόγειες τοποθεσίες που ανήκουν στην Χαμάς και ότι σκοτώθηκαν αρκετοί μαχητές της. Στα θύματα περιέλαβε και τον επικεφαλής της λεγόμενης «εναέριας συστοιχίας» της Χαμάς, Ισάμ Αμπού Ρουκμπέχ. Ο στρατός λέει ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των drones, των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, των αλεξίπτωτων πλαγιάς και των συστημάτων ανίχνευσης της τρομοκρατικής ομάδας. Υποστηρίζει ότι έπαιξε ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου κατευθύνοντας τους τρομοκράτες που εισήλθαν στο νότιο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς, καθώς και τις επιθέσεις με drone σε θέσεις παρατήρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε πως βρίσκονταν από το βράδυ της Παρασκευής σε εξέλιξη μάχες ανάμεσα σε μέλη του στρατιωτικού του βραχίονα και μονάδες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. «Αντιμετωπίζουμε ισραηλινές χερσαίες εισβολές στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά). Βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές μάχες», συνόψισαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τoν Λίβανο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε έκτακτη οδηγία καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αναχωρήσουν άμεσα από τoν Λίβανο, υπό τον κίνδυνο η κατάσταση να κλιμακωθεί.

Την ίδια ώρα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Άισενχάουερ» έλαβε θέση στα στενά του Ορμούζ, σε ένα «σαφές μήνυμα προς το Ιράν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τη δεύτερη ομάδα αεροπλανοφόρων τους – το «Άισενχάουερ» – στη Μεσόγειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Η ομάδα αεροπλανοφόρων USS Eisenhower θα προστεθεί στην ομάδα αεροπλανοφόρων USS Gerald R Ford, η οποία αναπτύχθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το ΥΠΕΞ καλεί τους πολίτες τους ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τον Λίβανο «λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας» στη χώρα.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ στον Λίβανο να φύγουν τώρα, ενώ οι εμπορικές πτήσεις παραμένουν διαθέσιμες, λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας», ανέφερε στο X.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εκκενώσει ιδιώτες Αμερικανούς πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους σε κατάσταση κρίσης».

The State Department recommends that U.S. citizens in Lebanon leave now, while commercial flights remain available, due to the unpredictable security situation.



There is no guarantee the U.S. government will evacuate private U.S. citizens and their family members in a crisis… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) October 28, 2023

Περιορίστηκαν οι επιθέσεις

Σποραδικές εκρήξεις ακούγονταν το πρωί καθώς συνεχίζονταν τα πλήγματα από αεροσκάφη, το πυροβολικό και από τη θάλασσα. Η ένταση των πληγμάτων έχει πάντως μειωθεί σε σύγκριση με τη νύχτα, σημείωσε ανταποκριτής μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά κάλυπταν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε άλλος δημοσιογράφος, στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα.

מטוסי קרב תקפו הלילה כ-150 מטרות תת-קרקעיות בצפון רצועת עזה. במהלך התקיפה חוסלו מחבלים של ארגון הטרור חמאס והושמדו מנהרות לחימה, מרחבי לחימה תת-קרקעיים ותשתיות טרור תת-קרקעיות נוספות>> pic.twitter.com/cEJ5zqOA0l — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

IDF says it struck some 150 underground Hamas targets in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/sfSC0urYyI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Δεν έχει δοθεί επίσημα κανένας απολογισμός θυμάτων από το υπουργείο Υγείας μέχρι στιγμής, ωστόσο ιατρικές πηγές στην περιοχή είπαν σε δημοσιογράφο του AFP πως φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος, μετά την κλιμάκωση των βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ χθες βράδυ.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά κάλυπταν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε άλλος δημοσιογράφος, στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα. Οι πολύωροι βομβαρδισμοί, τα ασταμάτητα πλήγματα, έκαναν τα παράθυρα και το έδαφος να τρέμουν στην Ασκελόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως περίπου στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι καπνοί και η οσμή αντικειμένων που καίγονταν είχαν φθάσει ως τις πόλεις Ασκελόν και Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, κατά την ανατολή του ηλίου, καθώς μαχητικά συνέχιζαν να πετούν σε χαμηλό ύψος κι ακούγονταν κατόπιν εκρήξεις από τη Γάζα.

Χτύπημα και κατά της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον τοποθεσίας της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις ρίψεις ρουκετών προς το Ισραήλ χθες.

Οι πύραυλοι στόχευαν σε μια θέση των IDF στα Υψίπεδα του Γκολάν, αλλά τα βλήματα έπεσαν στη Συρία.

IDF says it struck a Hezbollah site in southern Lebanon overnight, in response to rocket fire on Israel yesterday, which landed in Syria. pic.twitter.com/cOZ3E78ZIJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την ανάγκη προστασίας των αμάχων

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν επανέλαβε «τη σημασία της προστασίας των αμάχων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων» σε συνομιλία που είχε την Παρασκευή με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Yoav Gallant, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Ο Όστιν τόνισε επίσης την επείγουσα ανάγκη για «παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα» αλλά και τη σημασία της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς, ανέφερε το Πεντάγωνο.

Προειδοποιεί το Ιράν με νέα μέτωπα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα ανοίξουν νέα μέτωπα κατά των ΗΠΑ εάν συνεχίσουν να υποστηρίζουν κατηγορηματικά το Ισραήλ, κλιμακώνοντας μια ρητορική μπρος-πίσω που έχει πυροδοτήσει φόβους ότι η ισραηλινή σύγκρουση με τη Χαμάς θα επεκταθεί σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις «συνέπειες» που μπορεί να επιφυλάσσει. Αρνήθηκε ότι το Ιράν είχε δώσει εντολή σε ομάδες στη Συρία και το Ιράκ να στοχοποιήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες και είπε ότι ήταν η Ουάσιγκτον —όχι η Τεχεράνη— που υποθάλπτει τη βία από τότε που οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.400 ανθρώπους.

IOM joins the humanitarian community in calling for an immediate ceasefire in #Gaza.



Civilians must be protected.



There are no winners in war. The most vulnerable pay the heaviest toll. https://t.co/Hy1ZTYGwpS — IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 28, 2023

Απορρίπτει το Ισραήλ ψήφισμα του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ, που ζητεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τόνισε πως φοβάται «χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών άνευ προηγουμένου» στην παλαιστινιακή περιοχή με έκταση 362 χιλιομέτρων που συνεχίζει να πολιορκείται και οι κάπου 2,4 εκατ. κάτοικοί της στερούνται τα πάντα.

Το Ισραήλ, όμως, απορρίπτει την έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να το χαρακτηρίζει «απεχθές» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την απεχθή έκκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν στο X, την πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter. «Το Ισραήλ σκοπεύει να εξαλείψει τη Χαμάς όπως ο κόσμος αντιμετώπισε τους Ναζί και το ISIS».

BREAKING: Voting over Arab-backed UN General Assembly Resolution over Gaza pic.twitter.com/211GFN7DNb — The Spectator Index (@spectatorindex) October 27, 2023

Κόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει «προκάλυψη» για τη διάπραξη «μαζικών ωμοτήτων», προειδοποίησε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

«Αυτή η διακοπή κάθε πληροφόρησης υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε η Ντέμπορα Μπράουν, στέλεχος της ΜΚΟ.

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως έχασε κάθε επαφή με το προσωπικό της στη Γάζα. «Αυτή η διακοπή επικοινωνιών σημαίνει πως θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες και αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται σε βάρος παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα, και να ακουστούν απευθείας όσοι υφίστανται αυτές τις παραβιάσεις», υπογράμμισε η ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter).

🚨NEWS: Civilians in Gaza are at unprecedented risk as Israel imposes communication black-out during bombardment and expanding ground attacks.@Amnesty, we have lost contact with our colleagues in Gaza as well.https://t.co/iZuqO2WHK1 — amnestypress (@amnestypress) October 27, 2023

Η NetBlocks, εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έκανε λόγο μέσω X περί «κατάρρευσης της συνδεσιμότητας στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, υπηρεσίες του οργανισμού επίσης έχασαν την επαφή με τις ομάδες τους στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και η λειτουργία των νοσοκομείων «δεν μπορούν να συνεχιστούν δίχως τηλεπικοινωνίες», τόνισε θορυβημένη η Λιν Χάστινγκς, συντονίστρια του OCHA.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε, επίσης μέσω X, ότι «έχασε εντελώς την επαφή με όλα τα κέντρα επιχειρήσεων και τις ομάδες της» στην παραθαλάσσια περιοχή 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, «εξαιτίας της διακοπής των επικοινωνιών (...) από τις ισραηλινές αρχές».

We have lost contact with our teams in #Gaza.



The silence is deafening.



As conflict rages on, I am extremely worried for the safety of all humanitarian workers and civilians.



We are at a tipping point. Humanity must prevail. — Cindy McCain (@WFPChief) October 28, 2023

Χιονοστιβάδα

«Αν δεν υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή, ο πληθυσμός της Γάζας θα υποστεί άνευ προηγουμένου χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Πολλοί περισσότεροι» άνθρωποι «θα πεθάνουν σύντομα» εξαιτίας της πολιορκίας που επιβάλλει το Ισραήλ από την 9η Οκτωβρίου, προεξόφλησε από την Ιερουσαλήμ ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

«Βασικές υπηρεσίες καταρρέουν, τα αποθέματα φαρμάκων, τροφίμων και νερού εξαντλούνται, οι υπόνομοι ξεχειλίζουν στους δρόμους», περιέγραψε. «Η οσμή του θανάτου είναι παντού, σε κάθε συνοικία, σε κάθε δρόμο και σε κάθε σπίτι», δήλωσε ο Ράεντ αλ Αστάλ, γιατρός στη Γάζα.

Κίνδυνος ανάφλεξης - Προειδοποιήσεις ΗΠΑ σε Ιράν

Από τη 15η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός δεν σταματά να απαιτεί οι άμαχοι να φύγουν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί είναι πιο εντατικοί, να κινηθούν προς νότο.

Όμως τα πλήγματά του συνεχίζονται και στον νότο, όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, κοντά στα πάντα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Η διεθνής κοινότητα φοβάται εξάπλωση του πολέμου, περιφερειακή ανάφλεξη, την ώρα που το Ιράν, τα τελευταία χρόνια σθεναρός υποστηρικτής της Χαμάς, έχει απευθύνει επανειλημμένα προειδοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε σε επιστολή του στον νέο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον χθες Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του είναι «έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση», μετά τις επιθέσεις οργανώσεων συνδεόμενων με το Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων τα οποία σταθμεύουν στο Ιράκ και στη Συρία.

Η επιστολή βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα σε δυο εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, και «οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», στην ανατολική Συρία.

Πλήγματα στην ανθρωπιστική βοήθεια

Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας καταστρέφονται στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις και η γενική συνέλευση του ΟΗΕ καλεί για άμεση εκεχειρία

Το ένα πέμπτο των σημείων αποστολής διανομής ψωμιού που υποστηρίζονται από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα έχουν βομβαρδιστεί μέχρι στιγμής, την ώρα που έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για «καταστροφικές» ελλείψεις τροφίμων λόγω έλλειψης καυσίμων.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ είπε ότι 10 από τα 50 αρτοποιεία που προμήθευε με αλεύρι - συμβάλλοντας στη μείωση του ραγδαίου κόστους του ψωμιού - είχαν χτυπηθεί σε αεροπορικές επιδρομές και τα καύσιμα τελείωσαν για τα οχήματα που θα μεταφέρουν αλεύρι σε αυτά που είχαν απομείνει.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποίησε ότι «πολλοί περισσότεροι θα πεθάνουν» στη Γάζα από καταστροφικές ελλείψεις.

«Οι άνθρωποι στη Γάζα πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν μόνο από βόμβες και χτυπήματα, σύντομα θα πεθάνουν πολλοί άλλοι από τις συνέπειες της [της] πολιορκίας», δήλωσε ο Philippe Lazzarini, επικεφαλής της UNRWA.

Thousands are sitting in at Grand Central Station demanding a #CeasefireNOW.



In just two weeks, more than 7,000 Palestinians and 1,400 Israelis were killed. Right now, Israeli warplanes are flattening entire neighborhoods in Gaza. This is what the US government is supporting. pic.twitter.com/QybGb9j3XV — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 28, 2023

Διαδηλώσεις

Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή, στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια διαδήλωσης που διοργανώθηκε από εβραϊκό κίνημα κατά των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με την αστυνομία και τους διοργανωτές.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τουλάχιστον 200 συλλήψεις ενώ οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι πάνω από 300 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης αυτής μέσα στον κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης Grand Central.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν εκεί δείχνουν μεγάλες σειρές από νεαρούς με χειροπέδες, που φορούν μαύρα φούτερ πάνω στα οποία είναι τυπωμένα με λευκά γράμματα τα συνθήματα "Not In Our Name" (Όχι Στο Όνομά Μας) και "Cease Fire Now" (Εκεχειρία Τώρα).

Χιλιάδες διαδηλωτές που συμπαραστέκονται στους Παλαιστίνιους αναμένεται να βγουν στους δρόμους της Βρετανίας το Σάββατο καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του στη Γάζα.

Το PA Media αναφέρει ότι η αστυνομία αναμένει περίπου 100.000 άτομα να συμμετάσχουν σε διαδήλωση στο Λονδίνο απαιτώντας κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, με άλλες συγκεντρώσεις που διοργανώνονται αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του Μάντσεστερ και της Γλασκώβης.

Hundreds of thousands marched for #Gaza in #London on Saturday, to protest Israel's continued bombardment of the besieged enclave.



Organisers said at least 300,000 people marched on Saturday, dubbing the march the biggest pro-Palestine march in Europe in 20 years pic.twitter.com/fjCm6aC7Ox — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 21, 2023

με πληροφορίες από CNN, Times of Israel, ΑΠΕ, ΕΡΤ, CNN Al Jazeera