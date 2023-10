Nετανιάχου: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο του πολέμου

Το Ισραήλ ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο του πολέμου κατά της Χαμάς με την είσοδο περισσότερων χερσαίων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας χθες το βράδυ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι στόχοι του Ισραήλ είναι ξεκάθαροι, η καταστροφή των στρατιωτικών και διοικητικών ικανοτήτων της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απόφαση για την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης λήφθηκε ομόφωνα, τόσο από το πολεμικό συμβούλιο όσο και από το συμβούλιο ασφαλείας.

«Οι διοικητές μας και οι στρατιώτες μας που πολεμούν σε εχθρικό έδαφος γνωρίζουν ότι το έθνος και η ηγεσία στέκεται δίπλα τους» πρόσθεσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι στρατιώτες που έχει συναντήσει είναι αποφασισμένοι να κάνουν τη Χαμάς να πληρώσει για τις ενέργειες της την 7η Οκτωβρίου.

«Είναι αποφασισμένοι να ξεριζώσουν αυτό το κακό από τον κόσμο, για την επιβίωση μας και, να προσθέσω, για όλη την ανθρωπότητα» τόνισε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι στρατιώτες είναι μέρος μιας κληρονομιάς Εβραίων πολεμιστών που πηγαίνει πίσω 3.000 χρόνια και τόνισε ότι έχουν έναν στόχο: «Να νικήσουν τον δολοφονικό εχθρό, να διασφαλίσουν την ύπαρξή μας στη γη μας».

«Αυτός είναι ένας πόλεμος της ανθρωπότητας ενάντια στους βαρβάρους», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «έναν δεύτερο απελευθερωτικό αγώνα» του Ισραήλ.

Σε πλήρη εξέλιξη η διευρυμένη επιχείρηση

Σε νέα φάση περνά η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας καθώς χθες σημειώθηκαν μαζικοί βομβαρδισμοί ενώ παράλληλα τανκς και στρατός εισήλθαν στην περιοχή. Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι «επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις» στη Λωρίδα της Γάζας και «επιχειρούν δυναμικά» σε όλα τα μέτωπα για να εκπληρώσουν τους στόχους τους στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας στο στόχαστρο σήραγγες και άλλες υποδομές της Χαμάς καθώς και ηγέτες του ισλαμιστικού κινήματος, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Επιτεθήκαμε πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, επιτεθήκαμε στους τρομοκρατικούς πράκτορες όλων των βαθμίδων, παντού», ανέφερε σε μήνυμα βίντεο. «Οι οδηγίες για τις δυνάμεις είναι σαφείς: η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής» πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «έχει μπει σε νέα φάση».

«Αυτός ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα περνάμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας» δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Χερζλ Χαλέβι.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι στο εξής η Πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της θα θεωρούνται «πεδίο μάχης» και κάλεσε τους κατοίκους «να φύγουν αμέσως» προς τα νότια.

«Το κυβερνείο της Γάζας είναι πεδίο μάχης. Οι τοποθεσίες των καταφυγίων και ολόκληρη η περιοχή δεν είναι ασφαλείς» αναφέρεται σε φυλλάδια που ο στρατός λέει ότι έριξε στην πόλη.«Πρέπει να φύγετε αμέσως προς τις ζώνες νοτίως του Ουάντι Γάζα, του ποταμού που διαρρέει τον θύλακα από τα ανατολικά προς τα δυτικά», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Νωρίς το πρωί ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας χερσαίας επιχείρησης των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώθηκαν αρκετές συγκρούσεις μεταξύ στρατευμάτων και τρομοκρατών της Χαμάς, σημειώνοντας ότι από αυτές δεν αναφέρθηκε τραυματισμός στρατιωτών του.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει σε φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα να εισέλθουν σήμερα στη Γάζα.

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 150 υπόγειες τοποθεσίες που ανήκουν στην Χαμάς και ότι σκοτώθηκαν αρκετοί μαχητές της. Στα θύματα περιέλαβε και τον επικεφαλής της λεγόμενης «εναέριας συστοιχίας» της Χαμάς, Ισάμ Αμπού Ρουκμπέχ. Ο στρατός λέει ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των drones, των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, των αλεξίπτωτων πλαγιάς και των συστημάτων ανίχνευσης της τρομοκρατικής ομάδας. Υποστηρίζει ότι έπαιξε ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου κατευθύνοντας τους τρομοκράτες που εισήλθαν στο νότιο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς, καθώς και τις επιθέσεις με drone σε θέσεις παρατήρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε πως βρίσκονταν από το βράδυ της Παρασκευής σε εξέλιξη μάχες ανάμεσα σε μέλη του στρατιωτικού του βραχίονα και μονάδες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. «Αντιμετωπίζουμε ισραηλινές χερσαίες εισβολές στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά). Βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές μάχες», συνόψισαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Γάζα: Εκατοντάδες κτίρια "καταστράφηκαν ολοσχερώς"

Εκατοντάδες κτίρια "καταστράφηκαν ολοσχερώς" στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε σήμερα η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

"Εκατοντάδες κτίρια και σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και χιλιάδες άλλα καταλύματα υπέστησαν ζημιές", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα, παλαιστινιακού εδάφους που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.Οι σφοδρο ί βομβαρδισμοί στη διάρκεια της νύχτας "άλλαξαν το τοπίο στη Γάζα και στα κυβερνεία του βορρά", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες που κατάφερε να συγκεντρώσει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι πιο σφοδροί νυχτερινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν στις ζώνες γύρω από δύο νοσοκομεία, το αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας και το λεγόμενο "ινδονησιακό" νοσοκομείο, που αποκαλείται έτσι επειδή κατασκευάστηκε με δωρεές από την Ινδονησία, στον τομέα Τζαμπαλίγια, βορειότερα.

Οι επιδρομές κατέστρεψαν πολλά κτίρια και άνοιξαν τεράστιους κρατήρες σε πλήρως διαλυμένους δρόμους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Χαμάς: Στους 7.703 οι νεκροί

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως 7.703 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 3.500 παιδιά περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που ανακοινώθηκε χθες, Παρασκευή, έκανε λόγο για 7.326 νεκρούς.

Νέο μήνυμα για εκκενώσεις στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ενόψει επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης.

Το Ισραήλ, το οποίο λέει πως η Χαμάς έχει τοποθετήσει τα όπλα και τις δυνάμεις της ανάμεσα στους αμάχους, λέει στους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν προς Νότο για τη δική τους ασφάλεια.

«Αυτή είναι μια επείγουσα στρατιωτική προειδοποίηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντάνιελ Χαγκάρι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Για την άμεση ασφάλειά σας, καλούμε όλους τους κατοίκους της βόρειας [Λωρίδας της] Γάζας και της πόλης της Γάζας να μεταφερθούν προσωρινά προς Νότο» πρόσθεσε.



«Η επικείμενη επιχείρηση των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) θα ξεκινήσει να εξουδετερώνει την απειλή της Χαμάς με ακρίβεια και σφοδρότητα» είπε.

Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε πύραυλο από τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο αέρος-εδάφους που ερρίφθη από τον Λίβανο προς την κατεύθυνση ενός από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του και ότι απαντά πλήττοντας το σημείο από το οποίο εκτοξεύτηκε.

"Οι IDF (σ.σ.: οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) αναχαίτισαν πύραυλο αέρος-εδάφους που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο προς ένα UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) των IDF. Σε απάντηση, οι IDF πλήττουν το σημείο εκτόξευσης του πυραύλου", πρόσθεσε.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τoν Λίβανο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε έκτακτη οδηγία καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αναχωρήσουν άμεσα από τoν Λίβανο, υπό τον κίνδυνο η κατάσταση να κλιμακωθεί.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ στον Λίβανο να φύγουν τώρα, ενώ οι εμπορικές πτήσεις παραμένουν διαθέσιμες, λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας», ανέφερε στο X.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εκκενώσει ιδιώτες Αμερικανούς πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους σε κατάσταση κρίσης».

The State Department recommends that U.S. citizens in Lebanon leave now, while commercial flights remain available, due to the unpredictable security situation.



There is no guarantee the U.S. government will evacuate private U.S. citizens and their family members in a crisis… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) October 28, 2023

Δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο

Την ίδια ώρα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Άισενχάουερ» έλαβε θέση στα στενά του Ορμούζ, σε ένα «σαφές μήνυμα προς το Ιράν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τη δεύτερη ομάδα αεροπλανοφόρων τους – το «Άισενχάουερ» – στη Μεσόγειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Η ομάδα αεροπλανοφόρων USS Eisenhower θα προστεθεί στην ομάδα αεροπλανοφόρων USS Gerald R Ford, η οποία αναπτύχθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

#BREAKING #USA #Israel #Gaza USS Dwight D. Eisenhower passed the Strait of Gibraltar a few hours ago and entered the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/V3LJjWvBgQ — The National Independent (@NationalIndNews) October 28, 2023

Λίβανος: Προληπτική οδηγία για το αεροδρόμιο της Βηρυτού

Οι αρχές του Λιβάνου εξέδωσαν σήμερα προληπτική οδηγία για εκκένωση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βηρυτού και των γύρω εγκαταστάσεών του, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι εντάσεις στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ αυξάνονται.

Η οδηγία για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βηρυτού Ραφίκ Χαρίρι, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της πρωτεύουσας, δεν αναφέρει οποιαδήποτε άμεση κλιμάκωση στα σύνορα. Καθημερινές και σχετικά περιορισμένες ανταλλαγές πυρών σημειώνονται ανάμεσα στο Ισραήλ και τη βαριά οπλισμένη ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Χτύπημα και κατά της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον τοποθεσίας της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις ρίψεις ρουκετών προς το Ισραήλ χθες.

Οι πύραυλοι στόχευαν σε μια θέση των IDF στα Υψίπεδα του Γκολάν, αλλά τα βλήματα έπεσαν στη Συρία.

IDF says it struck a Hezbollah site in southern Lebanon overnight, in response to rocket fire on Israel yesterday, which landed in Syria. pic.twitter.com/cOZ3E78ZIJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Προειδοποιεί το Ιράν με νέα μέτωπα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα ανοίξουν νέα μέτωπα κατά των ΗΠΑ εάν συνεχίσουν να υποστηρίζουν κατηγορηματικά το Ισραήλ, κλιμακώνοντας μια ρητορική μπρος-πίσω που έχει πυροδοτήσει φόβους ότι η ισραηλινή σύγκρουση με τη Χαμάς θα επεκταθεί σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις «συνέπειες» που μπορεί να επιφυλάσσει. Αρνήθηκε ότι το Ιράν είχε δώσει εντολή σε ομάδες στη Συρία και το Ιράκ να στοχοποιήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες και είπε ότι ήταν η Ουάσιγκτον —όχι η Τεχεράνη— που υποθάλπτει τη βία από τότε που οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.400 ανθρώπους.

IOM joins the humanitarian community in calling for an immediate ceasefire in #Gaza.



Civilians must be protected.



There are no winners in war. The most vulnerable pay the heaviest toll. https://t.co/Hy1ZTYGwpS — IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 28, 2023

Απορρίπτει το Ισραήλ ψήφισμα του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ, που ζητεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τόνισε πως φοβάται «χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών άνευ προηγουμένου» στην παλαιστινιακή περιοχή με έκταση 362 χιλιομέτρων που συνεχίζει να πολιορκείται και οι κάπου 2,4 εκατ. κάτοικοί της στερούνται τα πάντα.

Το Ισραήλ, όμως, απορρίπτει την έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να το χαρακτηρίζει «απεχθές» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την απεχθή έκκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν στο X, την πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter. «Το Ισραήλ σκοπεύει να εξαλείψει τη Χαμάς όπως ο κόσμος αντιμετώπισε τους Ναζί και το ISIS».

BREAKING: Voting over Arab-backed UN General Assembly Resolution over Gaza pic.twitter.com/211GFN7DNb — The Spectator Index (@spectatorindex) October 27, 2023

Κόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει «προκάλυψη» για τη διάπραξη «μαζικών ωμοτήτων», προειδοποίησε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

«Αυτή η διακοπή κάθε πληροφόρησης υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε η Ντέμπορα Μπράουν, στέλεχος της ΜΚΟ.

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως έχασε κάθε επαφή με το προσωπικό της στη Γάζα. «Αυτή η διακοπή επικοινωνιών σημαίνει πως θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες και αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται σε βάρος παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα, και να ακουστούν απευθείας όσοι υφίστανται αυτές τις παραβιάσεις», υπογράμμισε η ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter).

🚨NEWS: Civilians in Gaza are at unprecedented risk as Israel imposes communication black-out during bombardment and expanding ground attacks.@Amnesty, we have lost contact with our colleagues in Gaza as well.https://t.co/iZuqO2WHK1 — amnestypress (@amnestypress) October 27, 2023

Η NetBlocks, εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έκανε λόγο μέσω X περί «κατάρρευσης της συνδεσιμότητας στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, υπηρεσίες του οργανισμού επίσης έχασαν την επαφή με τις ομάδες τους στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και η λειτουργία των νοσοκομείων «δεν μπορούν να συνεχιστούν δίχως τηλεπικοινωνίες», τόνισε θορυβημένη η Λιν Χάστινγκς, συντονίστρια του OCHA.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε, επίσης μέσω X, ότι «έχασε εντελώς την επαφή με όλα τα κέντρα επιχειρήσεων και τις ομάδες της» στην παραθαλάσσια περιοχή 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, «εξαιτίας της διακοπής των επικοινωνιών (...) από τις ισραηλινές αρχές».

We have lost contact with our teams in #Gaza.



The silence is deafening.



As conflict rages on, I am extremely worried for the safety of all humanitarian workers and civilians.



We are at a tipping point. Humanity must prevail. — Cindy McCain (@WFPChief) October 28, 2023

Πλήγματα στην ανθρωπιστική βοήθεια

Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας καταστρέφονται στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις και η γενική συνέλευση του ΟΗΕ καλεί για άμεση εκεχειρία

Το ένα πέμπτο των σημείων αποστολής διανομής ψωμιού που υποστηρίζονται από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα έχουν βομβαρδιστεί μέχρι στιγμής, την ώρα που έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για «καταστροφικές» ελλείψεις τροφίμων λόγω έλλειψης καυσίμων.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ είπε ότι 10 από τα 50 αρτοποιεία που προμήθευε με αλεύρι - συμβάλλοντας στη μείωση του ραγδαίου κόστους του ψωμιού - είχαν χτυπηθεί σε αεροπορικές επιδρομές και τα καύσιμα τελείωσαν για τα οχήματα που θα μεταφέρουν αλεύρι σε αυτά που είχαν απομείνει.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποίησε ότι «πολλοί περισσότεροι θα πεθάνουν» στη Γάζα από καταστροφικές ελλείψεις.

«Οι άνθρωποι στη Γάζα πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν μόνο από βόμβες και χτυπήματα, σύντομα θα πεθάνουν πολλοί άλλοι από τις συνέπειες της [της] πολιορκίας», δήλωσε ο Philippe Lazzarini, επικεφαλής της UNRWA.