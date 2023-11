Στο Κίεβο για έκτη φορά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα, για έκτη φορά, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το θέμα της διεύρυνσης θα είναι στην κορυφή της ατζέντας, όπως και η οικονομική και στρατιωτική στήριξη» επισήμανε σε δήλωσή της σε δημοσιογράφους που την συνοδεύουν μεταξύ των οποίων απεσταλμένος του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων (dpa), μέλος του European Newsroom.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι στο τραπέζι βρίσκεται το δωδέκατο πακέτο κυρώσεων τονίζοντας την στήριξη στην Ουκρανία «για όσο χρόνο χρειαστεί».

H αποστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματοποιείται μόλις μερικές ημέρες πριν από την παρουσίαση των εκθέσεων της Κομισιόν για την διεύρυνση, στις 8 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, είχε μεταβεί στα Δυτικά Βαλκάνια.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU