Νέα ουκρανική επίθεση στο ναυπηγείο του Κερτς, χτυπήθηκε πλοίο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο επίθεση με 15 πυραύλους κρουζ εναντίον ναυπηγείου στο Κερτς της προσαρτημένης από τη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας, προκαλώντας ζημιές σε ένα πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Δεκατρείς πύραυλοι κατερρίφθησαν από συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ ένας προκάλεσε ζημιές σε πλοίο (σ.σ. το οποίο δεν κατονομάστηκε), ανέφερε η λακωνική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, στην οποία υπογραμμίζεται πως από την ουκρανική πυραυλική επίθεση δεν υπήρξαν θύματα.

Ανεπιβεβαίωτες ουκρανικές πηγές αναφέρουν πως το πλοίο που χτυπήθηκε είναι το ρωσικό καταδρομικό Askold.

Ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας Μίκολα Όλεστσουκ ανέφερε ότι στο ναυπηγείο βρισκόταν ένα από τα πιο προηγμένα πλοία του ρωσικού στόλου, εξοπλισμένο με πυραύλους τύπου Kalibr. «Ελπίζω πως άλλο ένα πλοίο ακολούθησε το Moskva», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αναφερόμενος στη βύθιση του ρωσικού καταδρομικού την 14η Απριλίου 2022.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από τη Μόσχα και το Κίεβο, ούτε την αυθεντικότητα των βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα και δείχνουν πυρκαγιά στο ναυπηγείο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε πως η ενισχυμένη ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του για πλήγματα εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα έχουν δυσχεράνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας και έχουν βοηθήσει το Κίεβο να διασφαλίσει τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

