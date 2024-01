Μασκ: Αν τα ναρκωτικά βοηθούσαν να είμαι πιο παραγωγικός, θα τα έπαιρνα

Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal που τον φέρει να παίρνει LSD, κοκαΐνη και ecstasy και στον σάλο που ξέσπασε στα social media απάντησε ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ.

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας απάντησε σε χρήστη του X που αναφέρθηκε στο δημοσίευμα, τονίζοντας ότι εν τω μεταξύ, οδηγεί την Tesla στο να καταστεί η πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία και την SρaceX στο να γίνει η πιο ακριβή εταιρεία Διαστήματος.

«Ο,τι και να κάνω, θα πρέπει απλώς να το συνεχίσω», τόνισε.

… while simultaneously leading Tesla to be the world’s most valuable car company (Model Y is the selling vehicle on Earth) and SpaceX to be the world’s most valuable space company (~80% of all payload to orbit last year).



Whatever I’m doing, I should obviously keep doing it!