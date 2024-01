Σε χαμηλό εξαμήνου υποχώρησε η ανεργία στην ευρωζώνη

Η ανεργία στην ευρωζώνη μειώθηκε απροσδόκητα καταγράφοντας χαμηλό ρεκόρ, υποδηλώνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή παρά την ασθενή ανάπτυξη.

Το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη μειώθηκε σε 6,4% τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, έναντι 6,5% τον Οκτώβριο. Πρόκειται για επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με το χαμηλό ρεκόρ του περασμένου Ιουνίου.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ανεργίας ήταν 6,7%.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη θα παραμείνει αμετάβλητο τον Νοέμβριο, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο η ανεργία στην ευρωζώνη ψαλιδίστηκε κατά περίπου 99.000 θέσεις εργασίας, στα 10,97 εκατομμύρια.

Στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 5,9% τον Νοέμβριο του 2023, από 6% τον Οκτώβριο.

