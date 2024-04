Συγκαλεί G-7 o Μπάιντεν, προετοιμάζει «διπλωματική απάντηση»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε το Ισραήλ για την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ μπροστά την επίθεση που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας με drones και πυραύλους.

Ο αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προαναγγέλλει επικοινωνία με τους ηγέτες της G-7 για «να συντονίσουν μια ενιαία διπλωματική απάντηση στην θρασύτατη επίθεση του Ιράν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε στον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ δεν θα βοηθήσουν σε καμία ισραηλινή αντεπίθεση κατά του Ιράν.

Την πληροφορία μεταφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Το Axios και το CNN γράφουν ότι το μήνυμα πέρασε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης των δυο ηγετών.

Το Axios αναφέρει ότι ο Μπάιντεν είπε στον Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε ισραηλινή αντεπίθεση. Το CNN ότι ο Μπάιντεν είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα λάβουν μέρος σε καμία τέτοια αντεπίθεση.

Το Ισραήλ θα συντονίσει την απάντησή του με τους συμμάχους του, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Το σχόλιο έρχεται μετά από αναφορές που έδειξαν ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να απαντήσει στο Ιράν με βιαστικό τρόπο και χωρίς διαβούλευση μαζί του.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx