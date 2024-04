Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε η ιρανική επίθεση με drones και πυραύλους

Ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της νύχτας η ευρείας κλίμακας επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η επιχείρηση ονομάστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης «Αληθινή υπόσχεση».

Πάνω από 300 drones και πύραυλοι Κρουζ εκτοξεύθηκαν από την Τεχεράνη προς σημεία του Ισραήλ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωνε ότι η χώρα του θα απαντήσει και θα επιτεθεί στο Ιράν.

Καταρρίψαμε το 99% των drones ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, κάνοντας λόγο για εκτοξεύσεις και από τα εδάφη του Ιράκ και της Υεμένης. Αμερικανικά και βρετανικά μαχητικά συνέδραμαν στην αναχαίτιση. Τις πρώτες πρωινές ώρες δόθηκε το σήμα να βγουν οι πολίτες από τα καταφύγια, ενώ σε ισχύ παραμένει μόνο ο συναγερμός σε κοινότητες στα σύνορα στο βόρειο Ισραήλ καθώς γίνεται επίθεση με ρουκέτες από το νότιο Λίβανο προς τα υψίπεδα του Γκολάν.

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi